Pfizer випробовуватиме третю дозу вакцини [ Редактировать ]
Американська компанія Pfizer разом із німецькою корпорацією Biontech заявили про плани розпочати випробування третьої дози вакцини.
Кажуть - робитимуть це, щоб посилити імунітет людини проти нових штамів COVID-19. Компанії планують оприлюднити дані досліджень у серпні і подати їх до американського і європейського регуляторів.
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