В Україні за добу зробили майже 13 тисяч щеплень від коронавірусу [ Редактировать ]
Сто сімдесят чотири нових зараження. Коронавірусна статистика в Україні після вихідних - традиційно низька. Понад двісті людей одужало, семеро померли.
За інформацією МОЗ, найбільше інфікувань у Києві та області, на Дніпропетровщині, Одещині та Харківщині.
Вакцинували минулої доби близько 13 тисяч українців. Другу дозу отримали більш як 12 тисяч. Загалом від початку вакцинальної кампанії зроблено майже 3 мільйони щеплень.
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