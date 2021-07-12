Суспільство без обмежень у самореалізації, пересуванні та розвитку. У Києві відбулося засідання Ради безбар'єрності. Цю ініціативу запропонувала перша леді Олена Зеленська ще рік тому. І сьогодні чиновники та активісти затвердили стратегічний план розбудови "безбар'єрної" України. Детальніше про нього - Ірина Розова.

Віталій Пчолкін, член Ради безбар'єрності:

Кожен з нас на різних етапах життя перебуває в різних маломобільних групах - колись ми діти, колись ми дорослі, колись ми старіємо, колись ми можемо отримати травму.

Віталій травмувався ще 2007. Тож, про труднощі людей на візках - знає із власного досвіду. Чоловік громадський активіст та блогер. Із гумором розказує про інклюзивні проблеми. Каже, першим кроком на шляху до їх вирішення, має бути суспільна обізнаність.

Віталій Пчолкін, член Ради безбар'єрності:

Коли будь-який навіть маленький магазинчик розуміє, що сюди може прийти людина з інвалідністю і пандус, наприклад там важливий, або якісь базові речі розуміти про інвалідність тільки тоді це буде змінюватись.

Не менш важливою є й зацікавленість чиновників. Віталій каже, нині він її побачив. Так на Раді безбар'єрності сьогодні затвердили цілу стратегію створення "суспільства без обмежень". І за втіленням ініціатив урядовці пообіцяли пильно стежити.

Олексій Чернишов, міністр розвитку громад та територій України:

Урядом України вже розроблено й затверджено порядок цього моніторингу, цей моніторинг буде здійснюватись щоквартально ми навіть будемо проводити певний рейтинг обласних державних адміністрацій, будемо робити відповідну оцінку.

Участь у нараді взяла й Олена Зеленська. Саме за її ініціативи рік тому вперше в Україні заговорили про безбар'єрність. А сьогодні перша леді представила власний просвітницький проєкт "Довідник безбар'єрності".

Олена Зеленська, перша леді України:

Постійно під час спілкування з різними людьми я бачу, що нам важко знайти правильні слова, і це для комунікації дуже важливо, тому що якщо ми ображаємо, а не поважаємо - подальша комунікація вже не потрібна, тому мені здається - варто було б створити такий довідник з безбар'єрності, де було б нормально, людською мовою з прикладами і роз'ясненнями, як спілкуватися, що таке безбар'єрність, що таке інклюзія, що таке універсальний простір, якими словами користатись і яких фраз треба уникати.

Окрім цього влада представила іще сім проєктів щодо безбар'єрного простору. Серед них - розвиток інфраструктури, інклюзивної освіти та доступ до інтернету в українських селах. Реалізувати все це чиновники пообіцяли до кінця 2022.