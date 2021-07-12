Потужна злива накрила Черкаси дві години тому. Жителів міста попереджали про неї ще зранку, але такої грози ніхто не очікував. За лічені хвилини вулицями потекли річки.

Рух транспорту в деяких районах зупинився - форсувати водні перепони водії не ризикували. На додачу до зливи здійнявся шквальний вітер. Якого лиха наробила негода - наразі не відомо.