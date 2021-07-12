Німеччини надасть Україні 1,5 млн доз проти коронавірусу [ Редактировать ]
Закінчилися переговори між канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і Президентом України Володимиром Зеленським. Політики вийшли до преси. Про які результати розповіли - чула наша Тетяна Логунова. Вона зараз з нами на прямому зв'язку.
Україна отримає від Німеччини півтора мільйона доз вакцини проти коронавірусу. Мінські домовленості повинні виконувати. А Україна має залишитися транзитером газу навіть у разі запуску газогону "Північний потік -2". Це перші заяви, які пролунали після переговорів Ангели Меркель та Володимира Зеленського. Політики вийшли до преси після зустрічі віч-на-вічі розповіли, що тільки почали діалог і продовжать його за робочою вечерею. Зокрема, обговорять занепокоєння України щодо будівництва газопроводу і гарантії енергетичної безпеки нашої країни.
Володимир Зеленський, президент України:
Безпека. Для мене - це в цілому пріоритет. Це безпека в країні. Це Донбас. Це Крим. і це "Північний потік-2". Вважаю, ми вважаємо - що це велика загроза, яка вміло ховається під маскою такого економічного проєкту. Сьогодні український маршрут транспортування газу до Європи є дійсно таким вагомим стримувальним фактором. Запуск Nord Sttream 2 несе, ми вважаємо, потенційну загрозу безпеки в регіоні. І зайвим свідченням цього є концентрація сьогодні ви знаєте прекрасно російських військ на нашому державному кордоні. Ця концентрація залишається високою, бо відведення військ Росії є, було нещодавно було достатньо умовним, фактично таким, що не відбулось взагалі.
Ангела Меркель, канцлер Німеччини:
Ми хочемо досягти того, щоб залишився транзит газу Україною. Для нас Україна є і в майбутньому залишиться транзитною країною для газу, навіть у тому разі, якщо завершать будівництво "північного потоку-2". З українського боку в цьому питанні є серйозні побоювання і ми всерйоз сприймаємо їх і будемо далі цю тему обговорювати. Ми робитимемо все, щоб допомогти Україні.
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