Ученые из Эксетерского университета провели уникальные исследования, в ходе которых выяснили, что "сухие" южноафриканские регионы в древние времена были полноводными и болотистыми.

Согласно заключению исследователей, 250 - 300 тысяч лет назад в регионах Южной Африки, которые в настоящее время являются пустынными и жаркими, находилась густая растительность. Столь сенсационные выводы были сделаны благодаря анализу изотопов и аминокислот, которые были найдены в скорлупе яиц страусов, обнаруженных на одной из стоянок раннего среднего каменного века.

Bundu Farm, где была извлечена яичная скорлупа, это удаленная ферма в 50 км от ближайшего городка, расположенная в сухой полупустынной среде, где содержится небольшое стадо овец.

Отмечается, что после периода, пришедшего на смену сбалансированному климату окружающей среды, существовавшего 200 тысяч лет назад, пришли засушливые и жаркие изменения.

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Кроме того, ученые из Лидского университета и Датского метеорологического института пришли к выводу, что климат на Земле меняется по самому худшему сценарию. Исследователи убеждены, что в случае сохранения темпов таяния ледовых щитов уровень моря поднимется еще на 17 сантиметров.

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