Исследователи из США заявили, что обильное цветение водорослей в водоемах планеты, в связи с изменениями климата, неукоснительно приведет к загрязнению атмосферы Земли токсичными веществами.

Цианобактерии не являются основными источниками токсичности озер. Также жизнедеятельность человека и сбрасывание в водоемы химических веществ приводит к их испарению, в результате чего возникают дожди с токсинами. Специалисты отобрали образцы из одного из прудов Массачусетса, что и стало доказательством пагубного действия токсинов на воду.

В период с июля по октябрь 2019 года мы собрали пробы воды и в воздуха у края пруда Капаум в Массачусетсе. 11 сентября 2019 года во время ветра и туманной погоды, ATX был зафиксирован в высокой концентрации - 21 нанограмм на миллилитр. Также токсин был найден в воздухе в его средней концентрации - 0,87 нанограмма на фильтр, то есть, 0,16 нанограмму на квадратный метр.

Отмечается, что среда пресных водоемов обогащена питательными веществами и хорошими условиями для интенсивного роста цианобактерий. Известно, что существуют некие условия, при которых анатоксин-а может попадать в воздух.

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