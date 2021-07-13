Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре во вторник утром в ходе торгов выросли в цене до 75,22 доллара за баррель.

По данным Bloomberg по состоянию на 9:38, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,08%.

При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 74,22 доллара за баррель, прибавив 0,16%.

Нефть выросла в цене во вторник, восстановившись после падения накануне, поскольку ожидания дальнейшего сокращения запасов топлива в США перевесили опасения, что распространение вариантов COVID-19 может сорвать восстановление мировой экономики.

Напомним, что на фоне дефицита белорусского топлива, которые составляет на нашем рынке 50%, сети АЗС активно ищут альтернативные источники поставок. Украина ждет танкеры с А-95 из Греции и закупила алжирскую нефть.