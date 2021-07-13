Франция наложила на Google штраф в размере 500 млн евро. Американская корпорация оштрафована за нарушение авторских прав.

Это не первый крупный штраф, наложенный на Google во Франции за последнее время.

В июне антимонопольный комитет страны оштрафовала корпорацию на 220 млн евро за злоупотребление положением на рынке рекламы, которую размещают на сайтах и мобильных приложениях.

Ранее в Google появилось предупреждение об угрозе дезинформации.

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Кроме того, компания Huawei открыла свой первый магазин, в котором вместо обычного персонала - роботы. Магазин расположен в крупном торговом центре в китайском городе Ухань, на данный момент здесь можно приобрести смартфоны и разные аксессуары для них.

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