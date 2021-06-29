Относитесь к тому, что вы видите, с недоверием и подвергайте сомнению Источник: Unsplash

Google начал бороться с дезинформацией новым способом. Отныне при поиске актуальных событий, последних новостей или других трендов, что быстро набирают популярность, поисковая система будет выводить предупреждение о том, что информация из некоторых источников может быть ненадежной.

Предупреждение нацелено информировать пользователей о том, что рассматриваемая тема активно развивается, поэтому результаты поиска быстро меняются по мере появления более достоверной информации.

Предупреждение о недостоверной информации в выдаче Google

"Если эта тема новая, иногда может потребоваться время для добавления результатов из надежных источников", - частично говорится в подсказке, которая появляется над результатами поиска.

Проще говоря, относитесь к тому, что вы видите в поиске, с недоверием и подвергайте сомнению.

По словам представителя Google Дэнни Салливана, поисковый гигант смог адаптировать свои алгоритмы обнаруживать быстро развивающиеся темы, которые пока имеют ограниченный диапазон источников.

Пример предупреждения

"Теперь Google покажет уведомление о том, что, возможно, будет лучше будет проверить информацию позднее, когда станет доступна дополнительная информация из более широкого круга источников", - написал Салливан в своем блоге.

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Предупреждение на данный момент демонстрируется лишь небольшому проценту результатов поиска по актуальным темам, которые все еще развиваются. Эти уведомления сперва будут распространяться на английском языке для пользователей из США, но Google планирует расширить выпуск этой функции в ближайшие месяцы.

В интервью Recode Салливан сказал, что уведомление не предназначено для указания того, верны ли результаты, которые вы видите, или нет. Это предупреждение о том, что дополнительная информация может появиться позже.

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"Когда кто-то выполняет поиск в Google, мы пытаемся выдать наиболее актуальную и достоверную информацию, которую можем. Однако за всем уследить тяжело, поэтому мы предупреждаем о возможных фейках", - сказал Салливан.

В период между спорными президентскими выборами в США в 2020 году и глобальной пандемией COVID-19, онлайн-платформам пришлось расплачиваться за свою роль в распространении теорий заговора и кампаний дезинформации.

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