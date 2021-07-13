ЮАР охватили массовые беспорядки: по всей стране грабят магазины, погибли 32 человека (видео) [ Редактировать ]
В Южно-Африканской Республике больше недели продолжаются массовые беспорядки, начавшиеся после приговора бывшему президенту страны Джейкобу Зуме, которого суд на 15 месяцев отправил в тюрьму.
Народные волнения не утихают в двух крупных провинциях - Гаутенг (находится на севере, включает самые густонаселенные города Йоханнесбург и Преторию) и Квазулу-Натал (прибрежная провинция, включает портовый город Дурбан).
JUST IN - Every single store in the Jabulani Mall near Johannesburg has been looted. Reports and videos of riots at more malls in parts of South Africa.pic.twitter.com/t5DL96EVIM— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 12, 2021
Из-за всплеска уличного насилия в ЮАР резко выросло количество грабежей, протестующие поджигают машины и магазины. В беспорядках уже погибли 32 человека.
Премьер-министр Квазулу-Наталы Сихле Зикалала сообщила, что в этой провинции погибли 26 человек. Многие люди погибли в результате "хаотичной давки", когда толпа вышла на улицы и грабила торговые центры и продуктовые магазины.
В Йоханнесбурге, в частности, ограбили пригородные торговые центры Jabulani Mall и Dobsonville Mall. Больше всего от мародеров страдают самые бедные поселки двух провинций. Там массово закрываются магазины, АЗС и правительственные здания.
📹| Rioting, looting in South Africa continue in 4th day— EHA News (@eha_news) July 13, 2021
▪️More than 30 people have been killed and 467 suspects arrested by now.
▪️The military has been deployed to restore law and order to the streets.#SouthAfrica pic.twitter.com/DreDC4yswg
Чтобы подавить беспорядки, на помощь полицейским мобилизовали 2,5 тыс. военных. Протестующие на улицах забрасывают силовиков камнями, те в ответ стреляют резиновыми пулями. В ряде населенных пунктов мужчины создали вооруженное ополчение для защиты своих домов и бизнеса.
JUST IN - Armed citizens fire on rioters in Durban, South Africa. pic.twitter.com/2CqNacAnz2— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 12, 2021
За организацию беспорядков, в ЮАР задержаны более 760 человек.
Напомним, что недавно из-за огромного лесного пожара началась эвакуация жителей столицы ЮАР.
по теме
Його злочин сколихнув Америку: поліцейський затримав афроамериканця і 9 хвилин тиснув коліном на шию - арештований загинув
Світлана Тихановська брала участь у президентських виборах торік улітку і була суперницею Лукашенка
Роман Протасевич вийшов у віртуал, а один з головних білоруських опозиціонерів Віктор Бабарико отримав реальний строк
За останні чотири роки зафіксовано 40 інцидентів, в яких кореспонденти постраждали під час виконання своїх професійних обов'язків
Хто цей народний обранець і чи був він під дією наркотиків?