Польща потерпає від непогоди: рятувальники прийняли понад дві тисячі викликів [ Редактировать ]
Польщу накрили сильні зливи та буревії. Рятувальники по всій країні прийняли понад дві тисячі викликів, прибирали повалені дерева та відкачували воду із затоплених будинків і вулиць.
Найбільше лиха негода наробила в північних воєводствах та столиці. Зокрема, у Варшаві дерева заблокували рух залізниці, а літаки, які прямували до міста, довелося спрямувати до інших летовищ.
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