Гроза, град и шквалы: украинцев предупредили об опасности [ Редактировать ]
Во вторник, 13 июля, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили украинцев о первом уровне опасности из-за непогоды на территории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, ожидается ливень, шквал и смещение грунтов в горных районах. На территории южной, северной и западной части Украины ожидаются местами град и шквал 15-20 м/с, что соответствует первому уровню опасности.
На отдельных горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), В верховьях и на малых водотоках Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий.
В частности, в результате ливня возможно формирование склонового и местного стока, а в горных районах стоит остерегаться селевых потоков и оползней.
Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.
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