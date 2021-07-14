На среду, 14 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,32 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения накануне. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,3216гривен за 1 доллар (+0,0312 грн). При этом курс доллара на 13 июля составляет 27,2904 гривен за 1 доллар.

Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.

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