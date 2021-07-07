Национальный банк Украины (НБУ) на 8 июля 2021 года поднял официальный курс евро до отметки 32,29 гривен. Это на три копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс евро на 8 июля установлен на таком уровне: 32,291 гривен за евро (+0,0287). При этом курс евро на 7 июля составлял 32,2623 гривен за евро.

Таким образом, впервые на этой неделе курс евро перешел к росту.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.

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