Протести на Кубі: у Майамі діаспора заблокувала дорогу до аеропорту [ Редактировать ]
Кубинська діаспора вийшла на підтримку своїх співвітчизників по всьому світу. Численні акції прокотилися Латинською Америкою. А в Маямі протестувальники заблокували дорогу до аеропорту. Тим часом на самому Острові Свободи не вщухають антиурядові настрої.
Державні медіа підтвердили загибель одного мітингувальника під час масових заворушень у неділю. Правозахисники заявляють про понад 100 зниклих та затриманих активістів, серед них є журналісти.
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