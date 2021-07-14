Загиблих унаслідок пожежі в COVID-лікарні в Іраку уже 92 людини. Імена десятків жертв не можуть встановити досі настільки сильно обгоріли тіла. Приблизно сотня людей зазнала тяжких опіків. Це вже друга така трагедія в країні за останні пів року. Чому зайнялося про це далі.

Місто Насирія в жалобі. Головною вулицею міста везуть домовини із загиблими. Серед них шестеро члени однієї сім'ї.

Одей аль-Джабрі, родич загиблих:

Четверо моїх родичів померли. Двоє двоюрідних братів, мій дядько та його дружина згоріли живцем. Загинули й двоє моїх сусідів. Я спустошений. Жодними словами не можна висловити те, що я відчуваю.

Відділення лікарні для коронавірусних пацієнтів спалахнуло вночі. Це крило на 70 ліжкомісць відкрили всього три місяці тому. Точна причина пожежі поки що не встановлена. Попередня версія - рвонув кисневий балон. Очевидці стверджують: чули звук, схожий на вибух. Полум'я поширювалося надзвичайно швидко. Знадобилося майже три години, аби його локалізувати.

Хазал Галем, очевидець:

Центральні двері палали, а задні - були зачинені. Люди не могли вибратися й були живцем поховані під стелею, що обвалилася. Мені вдалося вивести кількох пацієнтів, але деякі з них дуже обгоріли. Зрештою, не вижили.

Очільник цивільної оборони Іраку заявив: ковід-відділення побудували з легкозаймистих матеріалів. Інші ж високопосадовці не відкидають версії щодо вибуху кисню. Мовляв, балони зберігаються з порушенням правил безпеки чи не в усіх медзакладах країни.

Емад Хашим, родич загиблих:

Чув про несправну проводку. Начебто дроти проходили просто біля балонів із киснем. Через це й загинули всі ті недужі та їхні родичі. Ба більше, в лікарні не було вогнегасників, навіть води, щоб хоч якось стримати вогонь. Карет швидкої теж не було. Останнє, що пам'ятаю, як іду поміж тіл і нічого навколо не бачу.

Родичі загиблих на світанку зібралися біля міської мечеті. Потім попрямували до моргу, де влаштували стихійний протест звинувачували владу, вимагали видати їм тіла загиблих. Спалили дві поліцейські автівки. Уряд запровадив надзвичайний стан у провінції Ді-Кар, де розташоване місто Насирія.

Одей аль-Джабрі, родич загиблих:

Що коїться? Я хочу зрозуміти, що відбувається в нашому місті? Лише Бог може покарати нашого прем'єра й депутатів.

Президент Іраку Бахрам Салех назвав пожежу катастрофою. Прем'єр-міністр Мустафа аль-Казимі наказав затримати регіональних очільників з охорони здоров'я та цивільного захисту. А також головного лікаря медзакладу, де сталося займання.

Менш як три місяці тому ковідний госпіталь горів у Багдаді. Тоді загинули 82 людини. Постраждали понад сто. Причина трагедії - розрив кисневого балона. Окрім того, в будівлі не працювала пожежна сигналізація, а спринклерної системи не було взагалі. Тоді чинний міністр охорони здоров'я подав у відставку.

Як повідомляє ВВС система охорони здоров'я Іраку систематично страждає від недофінансування, корупції та наслідків війни, які посилила пандемія.