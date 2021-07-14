Компания Apple представила оригинальный беспроводной внешний аккумулятор с магнитным креплением MagSafe для всех версий iPhone 12.

Гаджет уже появился на официальном сайте Apple, его цена в США - $99, он пока недоступен для заказа и доставки. Продажи в США начнутся 19 июля.

MagSafe Battery Pack выполнен в белом цвете, с помощью магнитов он крепится к задней части смартфонов и заряжает устройство с помощью беспроводной зарядки.

Емкость внешней батареи составляет 1460 мА•ч - этого достаточно для полной зарядки iPhone 12 mini и почти полностью - iPhone 12.

Внешняя батарея работает на смартфонах с операционной системой не ниже iOS 14.7. Она позволяет отслеживать процент заряда аккумулятора, что отображается в виджете "Батарея" и на экране блокировки iPhone.

Заряжать батарею MagSafe в Apple рекомендуют с помощью внешнего адаптера питания USB-C мощностью 20 Вт или выше и кабеля USB C/Lightning. Скорость зарядки составит около 5 Вт, а увеличить ее можно за счет подключения аккумулятора к внешнему зарядному устройству мощностью 27 Вт или выше.

Если подключить к MagSafe Battery Pack через кабель Lightning сетевой адаптер, то аккумулятор превратится в зарядную станцию для беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.

Напомним, что в конце июня Apple открыла официальное представительство в Украине. Компания будет напрямую ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров.