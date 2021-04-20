Apple выпустит iPhone 12 в новом цвете [ Редактировать ]
Во вторник, 20 апреля, на презентации Apple представили iPhone 12 в новом цвете. Кроме цвета он ничем не будет отличаться от уже продаваемых смартфонов этого поколения.
Об этом на презентации объявил генеральный директор Apple Тим Кук.
Отметим, изначально iPhone 12 появился в пяти цветах: белом, черном, красном, зеленом и синем. К этому набору добавили новый - фиолетовый. Больше никаких изменений нет.
Цена тоже останется прежней, старт продаж запланирован 30 апреля, предзаказы в США уже с этой пятницы.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ранее Apple готовила грандиозную презентацию на 23 марта, но перенесла на месяц вперед. Также в прошлом месяце Apple уличили в нарушении прав пользователей.
по теме
В компании пояснили, что аккаунты Трампа заблокированы как в Facebook, так и в Instagram
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) готовит разные сценарии реагирования на стягивание войск России к границам Украины
Неизвестный открыл огонь по посетителям супермаркета в Нью-Йорке
Репчатый лук добавляют во многие блюда
Они продолжали работать в медицинских центрах в городах Хадера и Тверия