Во вторник, 20 апреля, на презентации Apple представили iPhone 12 в новом цвете. Кроме цвета он ничем не будет отличаться от уже продаваемых смартфонов этого поколения.

Об этом на презентации объявил генеральный директор Apple Тим Кук.

Отметим, изначально iPhone 12 появился в пяти цветах: белом, черном, красном, зеленом и синем. К этому набору добавили новый - фиолетовый. Больше никаких изменений нет.

Цена тоже останется прежней, старт продаж запланирован 30 апреля, предзаказы в США уже с этой пятницы.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ранее Apple готовила грандиозную презентацию на 23 марта, но перенесла на месяц вперед. Также в прошлом месяце Apple уличили в нарушении прав пользователей.