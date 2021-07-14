На Луганщину завдяки спільній роботі небайдужих з України та Нідерландів надійшла гуманітарна допомога. Її отримають 8 комунальних установ Попаснянської та Гірської громад. А також соціально незахищені люди, яким нададуть одяг і домашнє приладдя.

У реалізації спільного проєкту участь узяли Фонди "Українська громада в Нідерландах" та "Сприяння розвитку медицини", громадська організація "Медико-соціальний захист людей з інвалідністю та ветеранів", Луганська обласна і Сєвєродонецька районна адміністрації.

Сергій Гайдай, голова Луганської військово-цивільної адміністрації: