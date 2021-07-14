Нідерланди відправили гуманітарну допомогу на Луганщину [ Редактировать ]
На Луганщину завдяки спільній роботі небайдужих з України та Нідерландів надійшла гуманітарна допомога. Її отримають 8 комунальних установ Попаснянської та Гірської громад. А також соціально незахищені люди, яким нададуть одяг і домашнє приладдя.
У реалізації спільного проєкту участь узяли Фонди "Українська громада в Нідерландах" та "Сприяння розвитку медицини", громадська організація "Медико-соціальний захист людей з інвалідністю та ветеранів", Луганська обласна і Сєвєродонецька районна адміністрації.
Сергій Гайдай, голова Луганської військово-цивільної адміністрації:
Бо ми все ж таки крокуємо в напрямок розвитку Луганщини і сподіваюсь що врешті-решт ми будемо співпрацювати десь по певних напрямках, а не тільки отримувати допомогу, але поки що маємо таку ситуацію що в нас йде війна і безпосередньо тут не так далеко і лінія розмежування там де постійно йдуть військові бойові дії.
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