Зранку на фронті поранено українського військового. Це сталося неподалік Луганського, де противник вів вогонь по наших позиціях із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Бійця доправили до лікарні, його стан - задовільний.

Напередодні на сході - 13 ворожих атак. На одній з ділянок, уперше за досить тривалий час, ворог застосував гаубиці 152 калібру. Атаку коригували з повітря чотири безпілотники. Один армієць загинув, шестеро поранені. На місці обстрілу побував Руслан Смєщук.

Цей обстріл стався неподалік селища Кримське це Луганська область. Надвечір, супротивник застосував проти українських військових щонайменше одну батарею важких гармат. При цьому корегував вогонь з безпілотників. Били дуже щільно та потужно, на жаль є втрати. Зараз туди, на місце обстрілу, кореспондентів військові з міркувань безпеки не пускають.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Противник застосував переозброєння, здійснив обстріл снарядами 152 і 122 мм по позиціях. Радіус влучання близько 100 метрів, обстріл був спланований, тому що на протязі тижня вони проводили розвідку безпілотниками, прилітали кожен день 1,2 БПЛА. Обстріл відбувся о 20:30 з відстані 9 км 200 метрів. Снарядів було від 25 до 35.

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув на місці.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Андрій Беляев, старший сержант. Батько 3 дітей, на війні з 14 року, Сумлінно виконувати свої обов'язки. Прийшов мотивований, захищати свою державу. Ініціативний, мотивований.

Ще чотирьох армійців було поранено.

Дмитро, військовий медик:

Після надання допомоги і стабілізації стану поранених - аеромедичною евакуацією була здійснена евакуація до Харкова.

Гаряче було і на інших ділянках фронту. Через ворожі атаки ще двоє військових зазнали поранень.