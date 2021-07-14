Зменшити адміністративний тиск із боку держави на малий бізнес. Сьогодні голова Державної регуляторної служби Олексій Кучер звітував за пів року роботи на посаді. За цей час служба заощадила підприємцям понад три з половиною мільярди гривень. Повернула 6 неправомірно анульованих ліцензій.

Спрямувала 35 адмінпротоколів до суду на чиновників, які "душили бізнес". Кучер запевнив, стратегія регуляторів - залишиться незмінною: прозорість перевірок і зменшення бюрократичного тиску на підприємців.

Олексій Кучер, голова Державної регуляторної служби України: