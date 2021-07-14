Голова Державної регуляторної служби звітував за пів року роботи [ Редактировать ]
Зменшити адміністративний тиск із боку держави на малий бізнес. Сьогодні голова Державної регуляторної служби Олексій Кучер звітував за пів року роботи на посаді. За цей час служба заощадила підприємцям понад три з половиною мільярди гривень. Повернула 6 неправомірно анульованих ліцензій.
Спрямувала 35 адмінпротоколів до суду на чиновників, які "душили бізнес". Кучер запевнив, стратегія регуляторів - залишиться незмінною: прозорість перевірок і зменшення бюрократичного тиску на підприємців.
Олексій Кучер, голова Державної регуляторної служби України:
З усією повагою до мерів, до депутатів місцевих рад, але цей контроль буде посилений. Чим далі тим більше ми будемо контролювати ці проблемні питання, які на місцях не дають бізнесу працювати в комфортних умовах. Я прошу дійсно перебувати у правовому полі. Коли ви перевіряєте бізнес. Тому що саме бізнес сплачує податки, він дає робочі місця.
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