За звільнення Арсена Авакова народні обранці голосуватимуть завтра, а за нового міністра внутрішніх справ - у п'ятницю. Нагадаю напередодні очільник МВС написав заяву про відставку. Міністерством він керував 7 років.

Президент Зеленський вже запропонував на цю посаду Дениса Монастирського, депутата від партії "Слуга народу".

Давид Арахамія, народний депутат, голова фракції "Слуга народу":

Монастирський доволі часто ходить до офісу президента і завжди по правоохоронним питанням він доповідає, тобто він людина в команді і всі нормально до нього ставляться. здається, що в нього вистачить достатньо і дипломатії, і потужного менеджерського потенціалу, щоб цю важку роль виконувати.

Денис Монастирський, народний депутат, фракція "Слуга народу":