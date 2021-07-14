Володимир Зеленський запропонував кандидата на посаду очільника МВС [ Редактировать ]
За звільнення Арсена Авакова народні обранці голосуватимуть завтра, а за нового міністра внутрішніх справ - у п'ятницю. Нагадаю напередодні очільник МВС написав заяву про відставку. Міністерством він керував 7 років.
Президент Зеленський вже запропонував на цю посаду Дениса Монастирського, депутата від партії "Слуга народу".
Давид Арахамія, народний депутат, голова фракції "Слуга народу":
Монастирський доволі часто ходить до офісу президента і завжди по правоохоронним питанням він доповідає, тобто він людина в команді і всі нормально до нього ставляться. здається, що в нього вистачить достатньо і дипломатії, і потужного менеджерського потенціалу, щоб цю важку роль виконувати.
Денис Монастирський, народний депутат, фракція "Слуга народу":
Чому саме мене запропонував президент він запропонував, як людину з якою він йшов в команді, в числі перших осіб, які власне були заявлені в команді президента, як керівника профільного комітету з питань правоохоронної діяльності. Як людину, яка на думку президента, зможе очолити цей напрямок.
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