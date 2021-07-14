У світі виявили понад пів мільйона нових інфікувань на COVID-19 [ Редактировать ]
У світі напередодні COVID-19 виявили в понад пів мільйона людей. Більш ніж 8 тисяч померли. Лідери за денним приростом інфікованих - Індонезія, Бразилія, Іспанія та Індія там майже 40 тисяч нових хворих за добу.
Погіршується епідемситуація і в деяких європейських країнах, зокрема Великій Британії, Бельгії, Франції та Нідерландах. Водночас у Єврокомісії зазначили, що повністю вакцинували вже понад половину дорослого населення ЄС. І закликають решту щепитися якомога швидше.
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