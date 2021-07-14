Лондон бунтує проти скасування всіх карантинних обмежень. Міська влада наполягає залишити обов'язковою вимогу носити маски в громадському транспорті.

Чому британська столиця не згідна із центральною владою? І чи наслідуватимуть її приклад інші міста - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Уже наступного понеділка в Англії скасують усі карантинні обмеження. Більше не потрібно дотримуватися дистанції, можна знову збиратися великими групами і вперше за півтора року - піти на дискотеку. А головне - нарешті можна не носити остогидлих масок.

Гелі Корте, медсестра, жителька Лондона:

Особисто я вже не можу дочекатися, коли нарешті зніму цю маску. Для мене це символ свободи. Я все розумію: мити руки, користуватися антисептиком, дотримуватися дистанції, але маски вже набридли до чортиків.

Однак на Гелі та інших лондонців чекає розчарування. Столична влада не погоджується з рішенням уряду. І зобов'язує всіх і далі носити засоби захисту в громадському транспорті. Щоб не суперечити урядові, мерія пішла обхідним шляхом. Тепер маски на обличчі це не вимога місцевої влади, а одна з умов угоди про надання послуг пасажирам.

Садік Хан, мер Лондона:

Ми знаємо, що маски зменшують шанси інфікування, особливо коли люди хворіють безсимптомно. Водночас ця вимога додає більше впевненості в користуванні транспортом. Тобто люди з груп ризику знатимуть, що можна й далі безпечно їздити містом.

Лондон став першим містом Англії, де вимога носити маски залишиться обов'язковою. Але його приклад уже збираються наслідувати й інші, зокрема Манчестер. Тобто якщо на початку пандемії деякі європейські міста боролися проти карантинних обмежень, то тепер є такі, що навпаки наполягають, щоб їх продовжили.

Щоправда, прем'єр наголошує - хоча засоби захисту більше не обов'язкові, уряд наполегливо рекомендує користуватися ними в закритих приміщеннях.

Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Великої Британії:

Скасування коронавірусних обмежень це не заклик для всіх нестримно й необережно святкувати. Ми не можемо одномоментно повернутися до карантинного життя з понеділка 19 липня.

На відміну від Англії, у Шотландії та Вельсі маски залишаться законною вимогою навіть після скасування інших обмежень. Тобто за їх відсутність каратимуть штрафом. Таким самим шляхом пішли Франція, Іспанія, Португалія та ще багато країн.