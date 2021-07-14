Заборона бензинових і дизельних авто, екоподатки на авіатранспорт і навіть на будівельні матеріали. Євросоюз ухвалив найамбіційніший у світі пакет законів щодо боротьби з кліматичними змінами. Що саме і коли планують заборонити - розкаже Олена Абрамович.

"У формі для 55" - таку "спортивну" назву має новий пакет екозаконів від Єврокомісії. 55 - це відсоток, на який у Брюсселі хочуть скоротити викиди вуглецю в атмосферу до 2030 року. Для цього ухвалили низку жорстких заходів, на узгодження яких знадобилось чимало зусиль і раундів перемов.

Франс Тіммерманс, віцепрезидент Єврокомісії:

Часу більше не залишилось. У північно-західній Канаді помирають люди, бо там плюс 50! У Сибіру плюс 35. У Центральній Європі понад 40 градусів. Чехією пронісся торнадо, хто б міг подумати. Тому всі, хто не визнає кліматичної кризи, мають ще раз добре подумати.

Урсула фон дер Ляєн, Президентка Єврокомісії:

Головна мета - зробити Європу першим кліматично-нейтральним континентом у світі. І побудувати нову стратегію росту, яка допоможе досягти цієї мети. Ми розпочали цей процес 2 роки тому і тепер маємо узгоджене бачення того, куди і навіщо ми йдемо і що потрібно зробити.

Пакет законів досить широкий і зачіпає різні індустрії. Так, наприклад, автовиробників попереджають, що з 2035 року заборонять продаж нових дизельних та бензинових авто. Тож нині їм варто переорієнтуватися на виробництво екологічного транспорту.

Франс Тіммерманс, віцепрезидент Єврокомісії:

У них є два варіанти - платити за викиди вуглецю або отримувати премії за їх скорочення. Це наш принцип. Ми встановлюємо ціну, щоб люди свідоміше ставилися до таких моментів. І даємо гроші для розвитку інновацій.

За забруднення атмосфери платитимуть і інші види транспорту - і кораблі, і літаки. А тим авіакомпаніям, які перейдуть на низьковуглецеве пальне, пропонують податкові канікули на 10 років. Викиди від автівок, літаків та кораблів - це чверть від загального забруднення атмосфери в ЄС. Ще третина потрапляє в повітря з фабрик і житлових будинків - через опалення.

Урсула фон дер Ляєн, Президентка Єврокомісії:

Викиди вуглецю повинні мати свою ціну, яка змусить споживачів, виробників і винахідників обирати більш екологічні технології та продукти. І ми знаємо, що податок на вуглець працює. Адже нинішня система оподаткування викидів істотно зменшила їхній обсяг в індустрії та енергогенерації.

Збираються обкласти податками і будматеріали, які ЄС імпортує, зокрема, сталь і цемент. Деякі з пропозицій можуть спровокувати скорочення робочих місць, і наступним етапом дискусій у Брюсселі буде - розподіл коштів, щоб пом'якшити економічний шок