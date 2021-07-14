Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Надежды на справедливое решение Конституционного Суда, которое защитит языковые права миллионов русскоязычных украинских граждан и представителей других национальных общин, не оправдались. Сегодня Конституционный Суд отступил под давлением власти и, не долго думая, одобрил дискриминационный закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Зе-власть уже не раз предала и обманула своих избирателей. Вопреки своим обещаниям она сделала все, чтобы усугубить "наследие" режима Порошенко, уничтожившего языковые права национальных меньшинств. Для этого потребовалось ввести еще больше ограничений и квот, дискредитировать и подчинить судебную власть. Зе-команда не остановилась ни перед чем.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает вердикт Конституционного Суда по языковому законодательству необъективным и конъюнктурным политическим решением. Это решение - симптом паралича судебной системы. Теперь у украинских граждан нет прав, и нет возможности их защитить. Но мы не прекратим борьбу за восстановление культурного равноправия. Будем добиваться отмены всех дискриминационных законов, ограничивающих права русскоязычных граждан и представителей других национальных общин свободно говорить, слушать и учиться на языке своих семей.

Теперь судьба прав человека в Украине будет решаться только на выборах. Единственная возможность прекратить издевательства - объединиться и на следующих выборах поддержать ОП-ЗЖ. Мы единственная политическая сила, которая гарантирует восстановление демократии и обеспечения равноправия для всех украинских граждан.