Вертолет NASA сделал яркие снимки поверхности Марса [ Редактировать ]
Марсианский вертолет Ingenuity прислал в NASA снимки, которые он сделал во время рекордного девятого полета над поверхностью Красной планеты. На фотографиях можно увидеть песчаные холмы поля Séítah.
Об этом сообщает пресс-служба NASA.
Отмечается, что благодаря новым кадрам, Национальное управление США по аэронавтике и космическому пространству будет иметь возможность построить следующую программу исследований для марсохода Perseverance, который прибыл к Марсу вместе с вертолетом.
Ученые заявили, что благодаря свежим фотографиям, они смогут проанализировать изменения марсианских пород и понять, каким образом менялся климат на Красной планете в течение его существования.
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