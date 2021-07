Китай в мае 2021 года успешно посадил на Марсе свой аппарат с марсоходом "Чжуронг" на борту. Днями китайское космическое агентство опубликовало видео процесса движения аппарата по поверхности Красной планеты, которое звучит жутковато, сообщает Sciencealert.

"Марсоход издает пугающие звуки скрежета, когда двигается по специальной выдвижной эстакаде для спуска", — говорит Цзя Ян, заместитель главного конструктора марсохода. Звук несколько приглушен и не совсем похож на то, что можно было бы ожидать на Земле.

[CNSA video 2/4] Sound of #Zhurong Mars rover rolling off from lander to Mars surface. pic.twitter.com/Uh41Yiy1w6

Подобные звуки хоть и звучат страшно, но они дают ценную информацию ученым об окружающей среде и условиях на Марсе, в том числе могут помочь определить плотность атмосферы.

По состоянию на 3 июня 2021 года марсоход "Чжуронг" преодолел расстояние в 236 метров.

Странные звуки на Марсе регистрирует другой аппарат NASA InSight, который слушает недра планеты. При помощи чувствительных датчиков удалось уловить едва слышимые звуки сейсмической активности.

Video from Mars taken by #Zhurong #Tianwen1 Mars Rover. New video and images include 3D stereo of supersonic parachute deployment, landing process, sound of the rover driving away from lander, rover maneuver and panorama in a distance from lander. HD Full: https://t.co/q8vGOWUxjG pic.twitter.com/eBUbPnvS81