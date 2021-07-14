Прикладом ефективної державної політики може бути Ізраїль. Там вести сільське господарство фермерам не заважає ані майже цілорічна спека, ані відсутність природних джерел.

Дефіциту води жителі країни не відчувати узагалі. Більше того, країна експортує її сусідам. У чому секрет? - знає Антон Готліб.

Щоб описати цю ситуацію, найкраще підходить приказка, якби не нещастя, не було б і щастя. 10-річна посуха, яка ледь не знищила сільське господарство, призвела до нечуваного розквіту технологій водозбереження й опріснення. Тепер це не просто інновації, а державна політика. "Кожна краплина на рахунку" - свідчить соціальна реклама, запущена державною водною компанією.

Не важливо, скільки води ми опріснюємо, її не вистачає. В Ізраїлі знову посуха. У нас немає води, щоб її марнувати.

У галузі опріснення Ізраїль на першому місці у світі. Опріснена вода надходить у загальну систему, яку контролює державна компанія "Мекорот" - такий собі загальноізраїльський міськводоканал.

Його головне завдання - розподілити воду так, аби її всюди було вдосталь від Південного Ейлата, де зараз плюс 40 і джерел води геть немає, до маленького селища на північному кордоні з Ліваном. У результаті споживач, відкриваючи кран, не знає, воду з якого джерела він отримає. Але точно знає, що вода буде завжди.

Алекс Зальцер, інженер (рос.):

Он может пить воду, которую получили после опреснения, может пить ту, которую получили после бурения или из Кинерета, компания "Мекорот" занимается распределением воды.

Одна з головних проблем у будь-якій країні - втрата води. Тобто, щоб споживач отримав тонну, в трубопровід треба подати дві - половина витече дорогою. Але не в Ізраїлі. Тут втрати не більше ніж три відсотки. Тепер економія води - це стандарт під час будівництва.

На кожному крані є насадка або регулятор тиску. Насправді це звичайна металева сіточка. Вона розбиває потік, насичуючи його бульбашками повітря, хоча споживач цього не відчуває. Але при цьому води витрачається у два - два з половиною рази менше. Тож економія може сягати сотень літрів на місяць. А власник квартири - заощадить гроші на оплату води.

У сільському господарстві теж навчилися економити воду. Головне досягнення - крапельний полив, коли кожне дерево або кущ отримують стільки води, скільки потрібно. Але є інновації і складніші. Ось такий прилад допомагає дереву повідомляти фермеру, коли його потрібно поливати.

Дані Комберг, розробник технології:

Ось тут до стовбура прикріплений датчик, який вимірює рівень вологи всередині дерева, і коли він падає до критичних значень, система надсилає повідомлення фермеру. Може на електронну пошту, може смс, як налаштуєш, і тоді господар ділянки знає, що потрібно вмикати полив.

Уже введені в дію найбільші заводи з опріснення води, Ізраїль планує повністю перейти на опріснену воду в найближче десятиліття. Крім цього, країна постачає воду в Йорданію та Єгипет. Зрештою, Ізраїль - єдина країна на Близькому Сході, де майже немає водних джерел, але й немає проблем із водою.