Духовенство з усієї України з'їхалося до Свято-Успенської Почаївської лаври. Завтра там відбудеться з'їзд чернецтва Української Православної Церкви. Захід такого масштабу на святій горі відбувається вперше. Майже три сотні ігуменів, намісників та настоятелів. Зокрема, вони планують направити звернення до Верховної Ради та уряду.

Матушка Софія, настоятелька Свято-Троїцького Старосільського жіночого монастиря:

Я хочу щось почерпнути з опиту як живуть як реально на сьогоднішній день от живуть монастирі як з уставом, з молитвою як? Це саме основне. Це час випробування тут кожен покаже хто він є, звичайно з божою поміччю, всім би побажала, щоб Господь нам укріпив в вірі, щоб донести її до кінця.

Митрополит Павел, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври:

Ми зібрались для того, щоб обговорити ряд питань разом зменшити Літургію попросити в бога милося для віруючих людей для нашої церкви для нашої держави і показати, що ми є. Ми не вимираюче монашество, у нас є дуже багато, десь близько семи тисяч.

Митрополит Володимир, намісник Свято-Успенської Почаївської лаври: