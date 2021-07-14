СМИ рассекретили бойфренда Alyona Alyona [ Редактировать ]
Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona скрывает своего бойфренда, однако украинским СМИ все же удалось рассекретить его личность.
Недавно пару поймали в Печерском районе города Киева, когда они вместе садились в такси. А Alyona Alyona якобы нежно обнимала парня, пишут "Факты".
Отмечается, что звезда встречается с начинающим рэпером и блогером по имени Денис. Парень снимает провокационные ролики в Instagram под ником YOXDEN.
Напомним, впервые Alyona Alyona рассказала о бойфренде в феврале 2021 года. Тогда она опубликовала серию фотографий с мужчиной позади и призналась, что почувствовала бабочки в животе и влюбилась.
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