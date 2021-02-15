Украинская рэперша Alyona Alyona в День всех влюбленных призналась, что влюбилась и выложила в Instagram серию фотографий со своим бойфрендом. При этом его лицо не видно, а имя она не сообщила.

Популярная певица также поделилась с подписчиками своими взглядами на отношения и замужество.

Когда я считала, что замуж нужно выходить до 22-23 лет. Уже как бы и опыт какой-то должен быть, уже вырисовывается понимание того, что именно тебе надо (в быту, в постели, в отношениях), но еще вся жизнь впереди. Потому что чем ты старше, тем больше твой выбор партнера по жизни похож на собеседование, где есть свое анкетирование. Это ужасно раздражает, потому что как-то не ощущается чувств среди этого всего.

Теперь певица поменяла свое мнение, потому что снова ощутила "бабочки в животе". И поняла, что влюбится можно и после 23 лет.

Я познакомилась с ним: не старше, ни больше, ни статуснее. И утонула. Я не могу объяснить, что произошло и почему. И мне все равно, что скажут все. И будут говорить вообще. Я просто счастлива, я нужна, я могу отдавать накопленную любовь просто так. Никаких анкет или собеседований. Нас объединило кофепитие. И я хочу, чтобы вас оно объединяло также.

Ранее сообщалось, что Alyona Alyona шокировала откровенным снимком в белье.