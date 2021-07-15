Центр Європи заливає потужними зливами [ Редактировать ]
Центральна Європа потерпає від сильних повеней. Унаслідок рясних злив під водою опинилися відразу кілька німецьких міст. Один чоловік зник безвісти - його віднесло потоками на вулиці.
Буревій повалив чимало дерев, пошкодив лінії електропередач, затопило перші поверхи будівель. В багатьох містах каналізаційна система перевантажена. Влада просить жителів обмежити користування душем, не вмикати посудомийних і пральних машин.
Негода накрила й Бельгію там затопило вулиці й виникли перебої з електропостачанням. У країні закрили щонайменше 10 автомагістралей. Ураган зі шквальною зливою вирував й у Швейцарії. У Цюриху на летовищі вітер повалив дерева, перекинув фудкорт, потрощив складське приміщення та один гелікоптер.
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