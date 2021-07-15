За озброєне хуліганство чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі

У селі Фонтанка біля Одеси хлопець стріляв з автомата просто посеред вулиці. Приголомшені перехожі викликали поліцію. Встановлено, що подія сталася на весіллі.

Один з гостей кілька разів пальнув у повітря. Ніхто не постраждав. Наразі 22-річний правопорушник затриманий. Зброю вилучили й направили на експертизу.

За озброєне хуліганство чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.