На Одещині весілля відсвяткували пострілами з автомата [ Редактировать ]
У селі Фонтанка біля Одеси хлопець стріляв з автомата просто посеред вулиці. Приголомшені перехожі викликали поліцію. Встановлено, що подія сталася на весіллі.
Один з гостей кілька разів пальнув у повітря. Ніхто не постраждав. Наразі 22-річний правопорушник затриманий. Зброю вилучили й направили на експертизу.
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