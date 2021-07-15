На Кубі наймасштабніші антиурядові протести за останні 60 років. Неспокійно вже п'ятий день поспіль майже у 20 містах. Комуністична влада намагається придушити виступи силою і закликає своїх прихильників теж вийти на вулиці. Докладніше - далі.

Свободи та майбутнього без диктатури вимагають кубинці.

Вальдо Геррера, протестувальник:

Люди скандують "Геть президента, геть комунізм! Свободи для Куби! Ми хочемо ліки, ми хочемо їжу.

Демонстранти вийшли на вулиці в неділю на тлі найгіршої економічної кризи в країні з часів розпаду Радянського Союзу, пандемії, та дефіциту продуктів і медикаментів. Так масштабно острів не виступав уже понад пів століття. У шістдесятих країна вперше протестувала проти політики Фіделя Кастро. Повстання придушили. Влітку 94-го жителі Гавани вийшли на стихійний мітинг - він тривав добу. Режим Фіделя залишився непохитним.

Юдейкі Вальверде, вчителька:

Те, що зараз відбувається, - неймовірно. Я таке бачу вперше за 30 років.

Кубинська влада намагається придушити виступи.

Вальдо Геррера, протестувальник:

Поліція втомилася кидати в нас каміння, тож почала стріляти. Вони використовують проти нас зброю. Є поранені й загиблі.

Поки Міністерство внутрішніх справ підтвердило смерть однієї людини. Водночас міжнародна правозахисна організація "Емнесті Інтернешнл" повідомляє: на мітингах працюють поліцейські в цивільному одязі. Б'ють і вивозять людей у невідомому напрямку. Вже є понад 100 зниклих та затриманих мітингувальників, серед них журналісти. Дії поліції влада Куби виправдовує.

Бруно Родрігес Паррілья, міністр закордонних справ Куби:

Відомо про надмірну жорстокість правоохоронців. Були такі епізоди, зокрема, з використанням зброї. Та наші люди мають право захищати себе й офіційні установи. А також застосовувати закон для захисту мирного населення.

Президент Куби Мігель Діас-Канель закликав вийти на вулиці прихильників комунізму. Він традиційно заявив про американський слід і поклав на США відповідальність за економічну кризу.

Мігель Діас-Канель, президент Куби:

Ви порушуєте права людини цілого народу протягом понад 60 років, посилюєте свою політику в умовах такої складної ситуації, як пандемія, і хочете при цьому здаватися великим спасителем? Зніміть блокаду!

У Ваншингтоні ж заявили - жителів острова підтримують.

Джо Байден, президент США:

Кубинці вимагають свободи від авторитарного режиму. Ми не бачили такого дуже й дуже давно... Можливо, навіть ніколи. Сполучені Штати рішуче підтримують людей на Кубі, поки вони відстоюють свої загальнолюдські права.

Ситуація на Кубі залишається напруженою. Вулиці Гавани патрулюють силовики. Влада заявляє - протести організували завдяки соцмережам. Тож доступ до інтернету обмежили.