Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, как человек может получить свидетельство о вакцинации или ковид-сертификат, в частности, если нет семейного врача.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

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По словам министра, прежде всего, надо пойти и подписать декларацию с семейный врачом.

"Если что-то не получается, то надо обратиться туда, где делали прививки. Мы сейчас внесли изменения в постановление Кабинета министров, которое регулировало правила выдачи международного сертификата. У нас предусмотрены две точки: в учреждении, которое проводило вакцинацию, или у своего семейного врача", - отметил Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии обнародовали информацию об обязательной вакцинации. Окончательное решение будут принимать отдельные страны.

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