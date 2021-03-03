Вакцинация в Украине: сколько человек привились за сутки [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 2 марта, в Украине от коронавируса вакцинировались еще 1983 человека. С начала кампании это наибольшее количество человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.
Всего в Украине уже сделали 6888 прививок первой дозой индийской вакцины Covishield.
За последние сутки больше всего человек провакцинировали в Донецкой области (220 прививок). Этот же регион лидирует и по общему количеству прививок - 620.
Количество прививок, проведенных в регионах за сутки:
- Винницкая область - 50 прививок;
- Волынская область - 60 прививок;
- Днепропетровская область - 210 прививок;
- Донецкая область - 220 прививок;
- Житомирская область - 60 прививок;
- Закарпатская область - 60 прививок;
- Запорожская область - 30 прививок;
- Ивано-Франковска область - 63 прививок;
- Киев - 90 прививок;
- Киевская область - 50 прививок;
- Кировоградская область - 40 прививок;
- Луганская область - 140 прививок;
- Львовская область - 80 прививок;
- Николаевская область - 60 прививок;
- Одесская область - 80 прививок;
- Полтавская область - 70 прививок;
- Ривненская область - 80 прививок;
- Сумская область - 30 прививок;
- Тернопольская область - 80 прививок;
- Харьковская область - 30 прививок;
- Херсонская область - 100 прививок;
- Хмельницкая область - 80 прививок;
- Черкасская область - 30 прививок;
- Черновицкая область - 50 прививок;
- Черниговская область - 140 прививок.
Ранее, 2 марта, президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса.
Также сообщалось, что Степанов вакцинировался от коронавируса индийским препаратом. Также мы писали о том, что Зеленский рассказал о COVID-вакцинации военных.
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