За минувшие сутки, 2 марта, в Украине от коронавируса вакцинировались еще 1983 человека. С начала кампании это наибольшее количество человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

Всего в Украине уже сделали 6888 прививок первой дозой индийской вакцины Covishield.

За последние сутки больше всего человек провакцинировали в Донецкой области (220 прививок). Этот же регион лидирует и по общему количеству прививок - 620.

Количество прививок, проведенных в регионах за сутки:

Винницкая область - 50 прививок;

Волынская область - 60 прививок;

Днепропетровская область - 210 прививок;

Донецкая область - 220 прививок;

Житомирская область - 60 прививок;

Закарпатская область - 60 прививок;

Запорожская область - 30 прививок;

Ивано-Франковска область - 63 прививок;

Киев - 90 прививок;

Киевская область - 50 прививок;

Кировоградская область - 40 прививок;

Луганская область - 140 прививок;

Львовская область - 80 прививок;

Николаевская область - 60 прививок;

Одесская область - 80 прививок;

Полтавская область - 70 прививок;

Ривненская область - 80 прививок;

Сумская область - 30 прививок;

Тернопольская область - 80 прививок;

Харьковская область - 30 прививок;

Херсонская область - 100 прививок;

Хмельницкая область - 80 прививок;

Черкасская область - 30 прививок;

Черновицкая область - 50 прививок;

Черниговская область - 140 прививок.

Ранее, 2 марта, президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса.

Также сообщалось, что Степанов вакцинировался от коронавируса индийским препаратом. Также мы писали о том, что Зеленский рассказал о COVID-вакцинации военных.

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