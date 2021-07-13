Еврокомиссия поддерживает решение стран-членов ЕС о введении обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Известно, что планируется иммунизировать 70% населения Евросоюза.

Окончательное решение о начале обязательной вакцинации должны принимать в руководстве каждого отдельного государства.

Еврокомиссия считает важнейшей задачей продолжение вакцинации. От государств-членов зависит, какие меры они намерены принять, чтобы обеспечить вакцинацию своего населения.

Отмечается, что 70% взрослого населения Европейского Союза должно быть полностью вакцинировано до конца лета 2021 года.

Читайте также, в ВОЗ советуют не смешивать, а подбирать вакцины от COVID-19 от разных производителей, поскольку поскольку эффект от взаимодействия различных вакцин мало изучен. Вопрос о том, стоит ли проходить ревакцинацию, должен также решаться на основе научных данных.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения призывает Европу отсрочить вакцинацию детей. американская вакцина Pfizer есть в ограниченном количестве, в связи с чем сегодня странам необходимо делиться препаратом с механизмом COVAX.

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