Байден та Меркель обговорять "Північний поток-2" та Україну [ Редактировать ]
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель сьогодні зустрінеться з американським президентом Джо Байденом. Це останній офіційний візит Меркель до США. Восени завершується її 16-річний термін роботи на посаді очільниці уряду. Програму візиту не розголошують, але відомо, що говоритимуть і про Україну.
У Вашингтоні сподіваються на поступки Берліна щодо "Північного потоку-2". А саме щодо збереження транзиту газу з Росії до ЄС через територію нашої держави. Йтиметься також про подолання пандемії, проблеми клімату, міжнародну безпеку й співпрацю.
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Ангела Меркель зустрінеться з американським президентом Джо Байденом цього четверга. Це останній офіційний візит Меркель до США