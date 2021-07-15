Канцлерка Німеччини Ангела Меркель сьогодні зустрінеться з американським президентом Джо Байденом. Це останній офіційний візит Меркель до США. Восени завершується її 16-річний термін роботи на посаді очільниці уряду. Програму візиту не розголошують, але відомо, що говоритимуть і про Україну.

У Вашингтоні сподіваються на поступки Берліна щодо "Північного потоку-2". А саме щодо збереження транзиту газу з Росії до ЄС через територію нашої держави. Йтиметься також про подолання пандемії, проблеми клімату, міжнародну безпеку й співпрацю.