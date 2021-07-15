Кулінарна дипломатія. До Парижа прибули шеф-кухарі 20 світових лідерів. Обмінюються фірмовими рецептами, досвідом та пояснюють, як їжа допомагає політиками порозумітися за столом переговорів.

Вони годують наймогутніших, а за кулісами важливих переговорів - можуть вплинути на хід історії.

Крістета Комерфорд, шеф-кухар Білого Дому:

Кулінарна дипломатія - це чи не найважливіший інструмент у нашій справі. Адже їжа об'єднує людей. Вона є на кожному столі, за яким збираються люди. Смаколики надихають ділитися ідеями, розповідати історії. Наша професія - частина цієї магії.

До Парижа прибули зо 20 майстрів гастрономічної справи. Серед них особистий шеф-кухар її величності Королеви Єлизавети Другої та головний кухар Білого Дому. Та в шеф-кухарів світових лідерів є ще одна місія - вони виконують залаштункову роль за столами перемов міжнародної дипломатії.

Крістета Комерфорд, шеф-кухар Білого Дому:

Усе обертається навколо людини, для якої ми готуємо. Страва має відображати кухню її рідної країни. Водночас справжній шеф бере до уваги сезонність продуктів, віддає перевагу локальному виробнику, щоб наїдки були екологічними. Це складна, але цікава робота.

Ця зустріч шефів у Парижі покликана ближче познайомити їх із французькою кухнею. Свої знання вони застосували на практиці на кухні Міністерства закордонних справ. У бездоганно білих ковпаках та фартухах взяли участь у приготуванні пишної вечері.

Гійом Гомес, гастрономічний посол Франції:

Ми не готуємо що нам заманеться. Правила диктує традиційна кухня країни, а страву - її представник: чи то президент, чи то король, чи королева, чи прем'єр. Французький кухар має відтворити всю палітру смаку національних наїдків. Навіть коли готує для гостей з Великої Британії, Франції чи Сполучених Штатів.

Колишній головний кок Єлисейського Палацу каже: їжа чи не найбільше впливає на атмосферу міжнародних переговорів.

Гійом Гомес, гастрономічний посол Франції:

Наша робота справді здатна змінити хід історії. Особливо коли дві сторони мають ухвалити важливе для людства рішення. Втім, я також розумію, що в кожного своя роль. Моя - на кухні, а в когось в обідній залі. Політика може розділяти людей, але їжа їх зближує.

Шефи вже мали нагоду познайомитися з президентом - Еммануелем Макроном. Вони стали його почесними гостями на параді до Дня взяття Бастилії. А тепер кулінари вирушать у турне Францією. У кожному регіоні та провінції їм проведуть майстер-класи і дадуть змогу самим приготувати традиційні страви.