Инвестиции украинских металлургических компаний в проекты по снижению выбросов углерода будут способствовать масштабной трансформации отрасли, что позволит сохранить металлургическое производство в будущем. Такое мнение высказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков во время форума "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины".

Если бы мы не задумались о декарбонизации металлургии, мы бы не смотрели на возможности, которые предоставляет технология прямого восстановления железа или электрометаллургия. Появилась эта инициатива, и у нас появились высококлассные DRI-окатыши. Оказалось, что в процессе декарбонизации мы можем дать вторую жизнь украинской металлургии. Ведь одно дело поддерживать старую технологию (производства стали – ред.), которая у нас была, и другое дело – фактически в чистом поле построить современную технологию, которая проживет еще сотню лет", - сказал Рыженков.

Для достижения целей по снижению выбросов углекислого газа и загрязняющих веществ "Метинвест" планирует инвестировать в модернизацию сталелитейного производства. В частности, речь идет о ряде проектов – по расширению производства DRI-окатышей, строительству сталелитейных мощностей с использованием технологии прямого восстановления железа, а в долгосрочной перспективе – замены традиционных источников энергии на водород.

Как отметил Рыженков, за последние 10 лет группа уже инвестировала в проекты с экологическим эффектом порядка 3,4 млрд долларов. В итоге с 2011 года общие объемы выбросов предприятий Метинвеста в атмосферу снизились на 37% (на 51% сократились выбросы пыли и на 42% - диоксид серы), в водную среду – на 45%, а также на 44% снизилось потребление воды.

До 2024 года Метинвест планирует вложить в экологические проекты еще порядка 430 млн долл. Основные из них буду реализованы на "Азовстли", ММК Ильича (системы газоочистки) и Северном ГОКе (производство DRI-окатышей ).