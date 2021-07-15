128 млн гривен налогов и сборов в бюджеты разных уровней уплатил порт "Ника-Тера" за 6 месяцев 2021 года. Это на 8,92% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций Group DF Дмитрия Фирташа.

Согласно данным пресс-релиза, рост выплат налогов и сборов произошел в бюджеты разных уровней. В частности, за 6 месяцев 2021 года отчисления порта в государственный бюджет составили 102 млн гривен, а в местный – 25,4 млн гривен.

"Порт является крупным налогоплательщиком в регионе, поэтому от нас, в какой-то мере, зависит социальное развитие Николаева и области", – прокомментировал СЕО порта "Ника-Тера" Алим Агакишиев. По его словам, предприятие не ограничивается только уплатой налогов, но и финансирует городские проекты в сфере медицины, спорта, образования и благоустройства города.

Порт продолжает стабильно помогать медицинским учреждениям Николаева, обеспечивая необходимым медоборудованием и средствами индивидуальной защиты.

"В этом году мы уже выделили 1,3 млн гривен на различные социальные проекты города. Наша цель не меняется. Мы стремимся, чтобы жизнь николаевцев стала комфортней", – отметил Алим Агакишиев.