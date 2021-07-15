Сьогодні депутати встигли ухвалити Бюджетну декларацію. Йдеться про фінансові плани країни на наступні три роки. У документі - і про зростання ВВП до п'яти відсотків щороку, і про зменшення держборгу, і про підвищення середньої зарплати до 19 тисяч гривень.

Проголосували в першому читанні й законопроєкт про зниження податків на доходи букмекерів та казино - до десяти відсотків. А оподаткування електрокарів, ввезених з-за кордону, скасували на десять років. Втім, норма не поширюється на авто з Росії або тимчасово окупованих територій.