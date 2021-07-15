Рясні зливи накоїли лиха на заході Німеччини. Понад 40 людей загинули, десятки зникли безвісти.

Через рекордні опади річки вийшли з берегів, підтоплені тисячі будинків. На вулицях - бурхливі потоки води, які несуть автомобілі, дерева та уламки конструкцій. Понад 150 тисяч осель знеструмлені. Автомобільні шляхи в регіоні заблоковані, люди у своїх домівках і на горішніх поверхах чекають на допомогу рятувальників.

Найближчими днями негода ще триватиме. Дощить і в сусідній Бельгії - там повідомляють про шістьох загиблих.