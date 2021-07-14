Украинцев напугали новой вспышкой коронавируса [ Редактировать ]
Ученые Национальной академии наук Украины заявили о том, что в Украине возможна вспышка коронавируса и назвали причину.
Такой прогноз дали в НАН.
Ученые обеспокоены стремительным падением среднего возраста больных и умерших.
Такой демографический сдвиг может указывать на будущий рост заболеваемости.
Читайте также, в Украине в ближайшее время может вырасти количество зараженных штаммом коронавируса "Дельта". Больных с подозрением на заболевание, вызванное именно индийским штаммом, уже стало больше, правда ли украинцы массово заразились штаммом Дельта, можно будет уже на следующей неделе.
Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание, на котором обсудил готовность к потенциальной вспышке нового штамма коронавируса в Украине. Сейчас в Европе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма "Дельта" и в Украине эта мутация также зафиксирована.
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