"Оппозиционная платформа - За жизнь" поздравляет украинских граждан с годовщиной принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Этот фундаментальный документ стал отправной точкой становления современного независимого Украинского государства. Принципы и ценности, заложенные в ней, остаются важнейшим ориентиром для политиков и политических сил, стремящихся к миру, народному благополучию и единству страны.

Принятая в 1990 году Декларация создала надежную основу для объединения многонационального украинского народа вокруг общих целей построения демократического, социального, правового и миролюбивого государства. Государства, которое обеспечивает всестороннюю защиту прав и свобод человека, равенство всех граждан независимо от их происхождения, языка, веры и политических убеждений.

Сегодня мы видим, как власть движется в противоположном направлении. Помнит только торжественную дату, но игнорирует содержание Декларации, нарушает ее букву и дух. Вместо социальной справедливости целенаправленно уничтожаются социальные гарантии, разрушается доступная бесплатная медицина и образование. Вместо экономической самостоятельности власть загоняет страну в кредитную кабалу и живет под диктовку кредиторов. Вместо внеблоковой политики и нейтрального статуса – гонится за евро-атлантическими иллюзиям, вовлекая Украину в опасные геополитические комбинации внешних игроков. Народовластие и демократию подменили диктат СНБО, внесудебные решения, санкции против украинских граждан и уничтожение свободы слова. А вместо обеспечения равенства граждан реализуется политика этнической, культурной и языковой дискриминации.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет о недопустимости отклонения от принципов Декларации о государственном суверенитете Украины. Мы полны решимости восстановить демократические и социальные основы украинской государственности, разрушаемые безответственной и авантюрной политикой власти. Мы - политическая сила, которая обеспечит Украине мир и развитие, вернет единство украинского народа, стремящегося к демократическому будущему.