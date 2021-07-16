В пятницу, 16 июля, комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности принял решение по поводу назначения Дениса Монастырского новым главой Министерства внутренних дел. Комитет поддержал назначение.

Об этом стало известно в ходе трансляции заседания комитета.

"За" проголосовали 18 парламентариев, один воздержался.

Так, комитет рекомендует Раде назначить Монастырского новым главой МВД.

Отметим, Монастырский присоединился к команде президента Владимира Зеленского еще в период президентской кампании.

Напомним, что Арсен Аваков написал заявление об отставке. Также Зеленский предложил кандидата на должность Авакова.

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