Комитет Рады поддержал назначение Монастырского главой МВД [ Редактировать ]
В пятницу, 16 июля, комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности принял решение по поводу назначения Дениса Монастырского новым главой Министерства внутренних дел. Комитет поддержал назначение.
Об этом стало известно в ходе трансляции заседания комитета.
"За" проголосовали 18 парламентариев, один воздержался.
Так, комитет рекомендует Раде назначить Монастырского новым главой МВД.
Отметим, Монастырский присоединился к команде президента Владимира Зеленского еще в период президентской кампании.
Напомним, что Арсен Аваков написал заявление об отставке. Также Зеленский предложил кандидата на должность Авакова.
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