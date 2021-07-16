У Німеччині через повені загинула 81 людина [ Редактировать ]
81 людина загинула внаслідок повеней у Німеччині. Понад тисячу триста місцевих жителів - зникли безвісти. Тривалі зливи спричинили паводки в одразу кількох регіонах. Цілі міста відрізані від зовнішнього світу. 150 тисяч населення - без електрики. Складна ситуація і в сусідніх країнах.
У Бельгії 12 людей загинули внаслідок негоди. Десятки будинків зруйновані, тисячі мешканців евакуйовані. Висока вода розмила залізничні колії. Транспортне сполучення тимчасово зупинили. Влада королівства запровадила режим надзвичайної ситуації.
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