На Хмельниччині внаслідок вибуху постраждали шестеро людей [ Редактировать ]
На Хмельниччині шестеро людей постраждали унаслідок вибуху. Зокрема, й чотирирічна дитина. Інцидент стався у Кам'янці-Подільському, попередньо рвонула граната.
Усі потерпілі - шпиталізовані. Чоловіка, який ймовірно вчинив підрив, затримали. За попередньою інформацією, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Слідчо-оперативна група встановлює усі обставини події.
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