Нещасні випадки на воді: чому в Івано-Франківську тонуть діти?

Спека зараз стоїть неймовірна. На стовпчику термометра перевалило вже за тридцять три градуси. І єдине бажання - зануритися в прохолоду. У пошуках саме цієї омріяної прохолоди люди і йдуть поближче до річки